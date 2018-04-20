По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, к наибольшую эффекту как в сфере занятости, так и в бюджетной сфере приводят образовательные проекты. Об этом он заявил в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

«Предпринимательское образование должно войти в школьные программы, основы предпринимательства - в институтские программы. Мы должны готовить очень большой массовый слой предпринимателей, - пояснил Калинин. - Основам предпринимательства детей нужно учить в школах».

Как сообщает «Российская газета» , по мнению Калинина, для поддержки малого бизнеса нужно также расширять программу кредитования МСП, известную «Шесть с половиной» и активнее развивать дешевый лизинг для бизнеса.