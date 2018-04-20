В России мужчины в 2017 году в среднем зарабатывали на 29,3% больше, чем женщины. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. По итогам 2017 года женская зарплата составляла 71,7% от мужской. Средний заработок женщины, по данным службы, — 32,7 тыс. рублей, а мужчины — 45,6 тыс. рублей.

Максимальная разница в доходах в зависимости от пола — у работников сферы транспортировки и хранения (28%), а также добычи полезных ископаемых (26,6%). Почти одинаково зарабатывают мужчины и женщины в строительстве и образовании: разница в зарплатах составила 4,3% и 7% соответственно.

Разрыв между мужской и женской заработными платами увеличивается с 2013 года, следует из данных Росстата. В 2015-м мужчины получали на 27,4% больше женщин, а в 2013-м — на 25,8%. До 2013 года разница, напротив, уменьшалась.

В Минтруде сообщили, что проанализируют эти данные.

Увеличение разницы в доходах мужчин и женщин связано и с тем, что все больше работников требуют ежегодной индексации зарплат, возможной по Трудовому кодексу. Чаще так поступают мужчины, считает председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы Gradient Павел Гагарин.



«У мужчины как у кормильца семьи нет другого выхода. И смелости у него больше, чем у женщины. Поэтому нередки случаи, когда представители сильного пола просят о повышении заработной платы, когда женщины довольствуются тем, что есть», — пояснил он.

В этом году правительство утвердило план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. По нему к 2022 году в стране должны быть созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин — чиновников и политиков.

