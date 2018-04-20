Правительство РФ пока не обсуждает досрочную отмену так называемых надзорных каникул для бизнеса в свете трагедии в торговом центре в Кемерове, сообщил Олег Фомичев.

«Пока не обсуждается [отмена надзорных каникул]. Президент же сказал, что здесь это не при чем. Проблем гораздо больше в других сферах», - цитирует его ТАСС .

Напомним, ТЦ «Зимняя вишня Кемерово», в котором произошел пожар, относится к малому бизнесу. Прибывший туда президент РФ Владимир Путин пообещал наказать всех виновных, назвав одной из причин трагедии «преступную халатность и разгильдяйство». Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов заявил о грядущих «серьезных выводах» для всей системы госконтроля.

Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 года и предусматривают приостановку плановых неналоговых проверок. Согласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС или Роспотребнадзор могут только с санкции прокуратуры, по жалобе или обладая доказательством нарушений. Действие надзорных каникул завершится 31 декабря 2018 года.