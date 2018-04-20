Мещанский суд Москвы объявил в розыск двух обвиняемых в краже денег со счетов банка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

«Суд рассматривал уголовное дело в отношении Артема Мазуренко и Антона Екименко. Они находились под подпиской о невыезде, не явились в суд и были объявлены в розыск», — сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что им было предъявлено обвинение по статье 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» и статье 210 «Участие в преступном сообществе».