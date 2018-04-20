На территории Евросоюза вводится ряд новых правил, направленных на усиление контроля криптовалютного рынка для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщил Европейский парламент. Новые требования вступят в силу 23 апреля.

Как поясняют представители парламента, чтобы положить конец анонимности, связанной с виртуальными валютами, криптобиржи и поставщики кошельков будут обязаны проводить комплексную проверку своих клиентов, включая верификацию клиентов, как банки, сообщает РБК .

Кроме того платформы и поставщики услуг, связанные с криптовалютами, должны иметь лицензию на работу. У стран-членов Евросоюза будет полтора года на то, чтобы включить новые правила в свои национальные законодательства.