В рамках реформы банковского надзора Центробанк планирует сократить около 1,1-1,2 тысячи сотрудников этого блока по всей стране из работающих в нем порядка 2,5 тысячи человек, сообщила Ольга Полякова.

При этом сокращение коснется сотрудников департамента банковского надзора, департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, службы текущего банковского надзора.

«Но надо понимать, что у нас все-таки перераспределение функционала произошло, и создано новое подразделение – служба анализа рисков. Вы знаете, что мы не только централизацию надзора проводим в рамках реформирования, но и разделение компетенций. То есть компетенция по принятию решений остается в ведении подразделения, которое занимается текущим надзором. А компетенция по оценке рисков перешла в службу анализа рисков – это наше сервисное подразделение, которое помогает нам наиболее качественно оценивать риски в деятельности кредитных организаций», - цитирует «Прайм» зампреда ЦБ.