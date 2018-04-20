Власти РФ должны быстрее привыкать к тому, что Россия существует в глобальном информационном пространстве и здесь нельзя идти путем ограничений; блокировка Telegram сродни запрету всего автомобильного движения из-за того, что кто-то нарушил правила, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Мы считаем, что государство должно идти в ногу со временем и понимать, что мы живем в новом цифровом мире и что те методы, которыми мы пользовались раньше, в этом мире уже не работают. Поэтому мы должны больше привыкать к идее, что у нас новое глобальное информационное пространство, и поэтому работать надо по-другому, то есть убеждать, свои идеи продвигать, влиять на общественное мнение, а не запрещать», — сказал Титов РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг Telegram.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

По мнению Титова, избежать блокировки мессенджера было возможно. «Вопрос терроризма — это вопрос не к Telegram. Telegram — это огромная система. Террористы могут пользоваться голубями, а могут Telegram. Это то же самое, что запретить автомобильное движение, потому что кто-то нарушил правила. Ситуация приблизительно такая", — заявил он.

Титов также добавил, что основатель и владелец Telegram Павел Дуров в поддержке бизнес-омбудсмена не нуждается.