Виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», который вместе с Тинькофф Банком входит в Группу компаний «Тинькофф» и работает на сетях Tele2, удалил возможность получения безлимитного интернет-доступа к мессенджеру Telegram, что отображается на сайте оператора .

Ранее пользователи могли получить безлимитный доступ к WhatsApp, Telegram, Viber, Facebook Messenger, iMessage, «ТамТам» за ежемесячную плату в 59 рублей. Сейчас список уменьшился за счет исключения Telegram, при этом стоимость пакета осталась прежней.

Исключение Telegram из безлимитного доступа произошло на фоне блокировки мессенджера на территории России по решению Таганского суда Москвы.

Напомним, мобильный оператор «Тинькофф Мобайл» работает с конца 2017 года и с этого момента позволял абонентам формировать собственные тарифные планы, в которых можно выбирать размер интернет-трафика, голосовой связи и безлимитный доступ к определенным группам сервисов.