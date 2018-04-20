Тинькофф Банк открыл набор на оплачиваемую летнюю стажировку в Tinkoff.ru в разных городах России. В этом году планируется набрать 187 человек, говорится в сообщении кредитной организации.

Стажировка для аналитиков длится один месяц (июль), а для исследователей, разработчиков и тестировщиков — в течение двух месяцев (июль и август). В случае успешного прохождения стажировки Тинькофф Банк приглашает студентов старших курсов на работу. Студенты младших курсов могут прийти в банк через год для трудоустройства по укороченной процедуре собеседования.

По словам вице-президента, директора по персоналу Тинькофф Банка Татьяны Кузнецовой, за время стажировки студенты погружаются в экосистему Tinkoff.ru и получают реальный опыт, наблюдая за тем, как создается уникальная рабочая среда Тинькофф Банка.

Запись на стажировки продлится до 12 мая, с 14 по 18 мая состоится онлайн-экзамен. Далее до середины июня пройдут собеседования на разные проекты. Выбрать стажировку и записаться на вступительные экзамены можно на сайте fintech.tinkoff.ru .