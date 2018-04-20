Совкомбанк 20 апреля 2018 года закрыл сделку по приобретению 30% акций РосЕвроБанка после получения одобрения сделки ЦБ. Доля Совкомбанка в капитале РосЕвроБанка увеличилась до 75%, сообщили в пресс-службе Совкомбанка.



«20 апреля 2018 года Совкомбанк закрыл сделку по приобретению 30% акций РосЕвроБанка после получения одобрения сделки ЦБ РФ 9 апреля 2018 года. Доля Совкомбанка в капитале РосЕвроБанка увеличилась с 45% до 75%. Основатели и основные владельцы РосЕвроБанка, Андрей Суздальцев, Сергей Гришин, также как и Илья Бродский, приняли решение конвертировать часть своих акций в капитал Совкомбанка на следующем этапе объединения банков во второй половине 2018 года. РосЕвроБанк будет консолидирован в отчетности Совкомбанка по МСФО за первое полугодие 2018 года», — говорится в релизе.