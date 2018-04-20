Новый мессенджер, призванный заменить стандартную технологию СМС, появится на операционной системе Android, поддержкой и разработкой которой занимается компания Google, сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал The Verge.

По его данным, приложение для передачи сообщений под названием Chat будет работать на платформе Rich Communications Services (RCS), которая как раз продвигается как замена СМС. Отмечается, что стоимость отправки сообщений через такую технологию будет зависеть от количества переданных данных. Если же у адресата в смартфоне не будет приложения Chat, письма будут отправлены как обычные СМС.

Журнал указывает, что новое приложение, которое будет установлено в телефоне как стандартный мессенджер вместо привычной программы про отправке СМС, в некотором роде похоже на iMessage, которым пользуются обладатели iPhone.