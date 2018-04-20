Причиной для блокировки мессенджера Telegram в России могут быть планы его владельца запустить свою криптовалюту, выяснил РБК.



Безуспешная блокировка мессенджера Telegram в России, которая уже несколько дней сопровождается попутной блокировкой IP-адресов облачных сервисов Amazon, Google и других провайдеров, в последние дни активно обсуждалась между сотрудниками 12-го центра ФСБ (курирует в том числе вопросы СОРМ) и представителями других профильных ведомств. В частности, 18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера «полностью неконтролируемую финансовую систему».

«Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете. История не про ключи и терроризм. Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.

Текст письма есть у РБК, его подлинность подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. С содержанием данного письма также знаком собеседник РБК в одной из околоправительственных организаций. Само письмо отправлено с почты в домене 12center.ru. Про Романа Антипкина участники рынка и чиновники, с которыми поговорил РБК, рассказывают, что он неоднократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях. В частности, по реализации «закона Яровой».

РБК связался с Романом Антипкиным по мобильному номеру телефона, указанному в письме. На первый же вопрос о своей роли в истории с блокировкой Telegram он сообщил: «Все врут. Я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите».

В Центре общественных связей ФСБ не ответили на запрос РБК на момент публикации. Павел Дуров также не ответил на запрос РБК.