Проблемы между государствами должны решаться путем политических соглашений, а не усиления санкций. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телекомпании CNBC, фрагмент которого вышел в эфир в пятницу.



«Любые санкции негативно влияют на состояние экономики не только России, которая является целью этих санкций, но и экономики ее стран-партнеров, устоявшихся экономических связей с компаниями, на которые были направлены санкции. Я очень надеюсь, что этот санкционный процесс не будет иметь дальнейшего развития. Мы должны разговаривать, мы должны находить компромиссы, находить пути выхода, чтобы решать проблемы не путем усиления санкций, а через политические соглашения», — сказал министр, передает ТАСС.

США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.