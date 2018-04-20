Российское правительство примет меры для поддержки компаний, подпавших под новые американские санкции, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала CNBC.



«Правительство готовит все необходимые меры, чтобы помочь этим компаниям», — передает ТАСС его слова. По словам министра, в подпавших под санкции компаниях трудится большое число людей, в одном только «Русале» работают 170 тыс. человек. Силуанов отметил, что необходимо помочь этим компаниям с ликвидностью, а также вместе подумать над новыми путями сбыта продукции, которую затронули санкции.

Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, на территории США замораживаются. При этом до 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.

Введенные США санкции против российских компаний отрицательно влияют на настроение инвесторов, но не приведут к изменению прогнозов и изменению положительного тренда в российской экономике, заявил Силуанов.

«Эти ограничения, с одной стороны, имеют отрицательное влияние на настроение инвесторов, но не могут изменить позитивный тренд на восстановление экономического роста и нормализацию финансовых отношений, — отметил он. — Наши прогнозы по бюджету и экономическому росту были подготовлены с учетом того, что санкционное давление будет продолжено. Поэтому в текущем году мы не планируем из-за новых санкций пересматривать какие-то прогнозы».

Министр добавил, что по итогам года по-прежнему ожидается профицит бюджета, снижение ставок и рост экономики. По словам Силуанова, негативный эффект последних санкций ослабевает: рубль отыгрывает позиции, что ведет к стабилизации финансовых рынков.