Сбербанк в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) разрабатывает программу акселерации проектов в сфере интеллектуальной робототехники, которая сфокусирована на проектах, относящихся к таким перспективным направлениям как создание персональных роботов-ассистентов, логистических роботов, коллаборативных промышленных роботов-манипуляторов, беспилотных автономных транспортных средств (воздушных и наземных), промышленных экзоскелетов.

Как говорится в сообщении кредитной организации, команды стартапов из разных регионов России в течение трех месяцев смогут дорабатывать прототипы своих решений в мастерских профильной лаборатории Сбербанка. За это время они должны найти точки роста бизнеса и каналы привлечения новых клиентов, сфокусироваться на самых прибыльных сегментах, а также подготовить MVP (minimum viable product). При наличии спроса бизнес-подразделений на продукт эти команды смогут реализовать пилотный проект прямо в банке.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, запуск корпоративного акселератора позволит найти и внедрить новые проекты и технологические решения. Для этого стартапам предоставлен прямой доступ к ресурсам, имеющимся в лаборатории робототехники банка.

ФРИИ обеспечит акселератор консалтинговой, образовательной, маркетинговой и юридической поддержкой экспертов фонда, а также предоставит стартапам доступ к лучшим специалистам рынка и индивидуальных трекеров.