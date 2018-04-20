«Сбербанк Первый» открыл «Клуб Первых» — сообщество премиальных клиентов Сбербанка . В рамках проекта планируется регулярное проведение специальных мероприятий, в том числе открытых дискуссий First Talk c участием известных людей, бизнес-семинаров, закрытых встреч топ-менеджеров и владельцев бизнеса, а также бизнес-конференций.



Решение открыть клуб принято по итогам исследования, которое провел «Сбербанк Первый». В результате изучения мнений и пожеланий клиентов премиального сегмента выяснилось, что они чувствуют нехватку просветительских и дискуссионных мероприятий. Больше всего топ-менеджеров и владельцев бизнеса интересуют такие темы: саморазвитие, личные отношения, бизнес, мотивация и источники энергии, будущее, здоровье, стиль жизни, отдых и восстановление, дети, благотворительность.

Планируется, что «Клуб Первых» будет организовывать и проводить следующие мероприятия:

First Talk — публичные дискуссии приглашенных известных людей, экспертов в своей области. Бизнес-семинары — закрытые встречи клиентов с экспертами различных отраслей экономики. Закрытые встречи топ-менеджеров и владельцев бизнеса — модерируемые заседания групп из 10—12 человек. Большая бизнес-конференция (клиенты смогут встретиться с руководством банка и мировыми экспертами).

«Борьба банков за клиентов ужесточается и выходит за рамки финансовых сервисов, — считает директор дивизиона «Премиальные решения для состоятельных клиентов» Сбербанка Мария Поденко. — Просто финансовых услуг в премиальном сегменте уже недостаточно. Лидеры мировой банковской индустрии переходят на новый формат, в котором акценты смещены в сторону взаимодействия с локальными сообществами. «Клуб Первых» — это сообщество для людей со схожим бэкграундом. Мы специально разработали разные форматы для общения — от закрытых групп по десять человек до больших конференций. Также в этом году мы откроем свои «Клубы Первых» в нескольких регионах России».