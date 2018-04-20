ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Русского Торгового Банка (регистрационный номер 2842, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

«Бизнес-модель банка носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — отметили в пресс-службе.



Банк России неоднократно применял в отношении Русского Торгового Банка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе Русского Торгового Банка с рынка банковских услуг.

Русский Торговый Банк — участник системы страхования вкладов .