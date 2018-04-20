Генпрокуратура РФ запросила у Чехии выдачи бывшего председателя правления лишившегося в 2016 году лицензии Интеркоммерц Банка Александра Бугаевского, объявленного в международный розыск за хищения, следует из ответа пресс-службы надзорного ведомства на запрос РИА Новости.



«По сообщению НЦБ Интерпола МВД России от 12 июля 2017 года, Александр Бугаевский, обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, был объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи. Генпрокуратура РФ 20 февраля 2018 года в Министерство юстиции Чехии направила запрос о выдаче Бугаевского в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первое уголовное дело в отношении Бугаевского — об особо крупном мошенничестве — СКР возбудил 30 марта 2016 года. Речь шла о махинациях, совершенных 21—25 января 2016 года. Тогда, по версии СКР, предправления списал на счета подконтрольных ему и неким «не установленным следствием лицам» фирм 45 млн евро (около 3,9 млрд рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. А 7 сентября того же года в отношении Бугаевского появилось еще одно дело о мошенничестве — о хищении принадлежавших банку облигаций федерального займа номинальной стоимостью 7,925 млрд рублей.

Впрочем, сам Бугаевский уехал из России еще до того, как стал подозреваемым. Несмотря на то что его еще не искали, экс-банкир, как теперь полагают в правоохранительных органах, покинул Россию «неофициально» — на машине через Белоруссию.