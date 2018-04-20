На «горячую линию» Роскомнадзора поступило более 20 тыс. обращений по вопросам блокировки мессенджера Telegram, рассказали в ведомстве. При этом, более 90% сообщений — спам. По мнению экспертов, так мстят недовольные блокировкой мессенджера пользователи.

Как пояснили в Роскомнадзоре, лишь в 3–5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Поступившую информацию проверяют специалисты, итоги будут опубликованы на сайте службы, пишут «Известия» .

Напомним, «горячая линия» была создана во вторник, 17 апреля, в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов из-за ситуации с Telegram.