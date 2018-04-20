Роскомнадзор открыл дополнительный электронный адрес горячей линии для проверки информации о возможных блокировках в связи с ограничением доступа к Telegram, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Открыт дополнительный электронный адрес горячей линии для направления в Роскомнадзор информации о возможных блокировках интернет-ресурсов в связи с принимаемыми по решению суда мерами по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Дополнительный адрес — Hotlinerkn@yandex.ru. Основной адрес горячей линии — Hotlinerkn@rkn.gov.ru», — говорится в релизе.

Вся информация, поступающая на горячую линию, проверяется специалистами ведомства.

Ранее сообщалось, что на горячую линию Роскомнадзора поступило более 20 тыс. обращений по вопросам блокировки мессенджера Telegram. При этом более 90% сообщений — спам. По мнению экспертов, так мстят недовольные блокировкой мессенджера пользователи.