В работе систем Райффайзенбанка наблюдается временный технический сбой.

«Уважаемые клиенты! Сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны», — говорится в сообщении банка.

«Наши специалисты активно работают над скорейшим восстановлением систем. Приносим свои искренние извинения за неудобства», — отмечается в нем.



Как рассказал автоинформатор кол-центра банка, в ходе плановых технических работ могут наблюдаться сложности при проведении ряда операций.



Кроме того, в микроблоге банка в Twitter подчеркивается, что Роскомнадзор не связан с этими событиями. «Сбой произошел на нашей стороне», — отмечается в сообщении.



Ранее, 10 апреля, Райффайзенбанк сообщал о сложностях с доступом к интернет-банку и мобильному приложению.

Наблюдаются сложности в работе некоторых сервисов банка. Мы приносим свои извинения за неудобства. Наши специалисты активно работают над скорейшим устранением. pic.twitter.com/SMB7MsjPET

— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 20 апреля 2018 г.