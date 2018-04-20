Большинство сервисов Райффайзенбанка работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«Большинство сервисов работает в штатном режиме, в кратчайшие сроки работа оставшихся сервисов будет восстановлена полностью», — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что в работе систем Райффайзенбанка наблюдается временный технический сбой. Кроме того, в микроблоге банка в Twitter подчеркивалось, что Роскомнадзор не связан с этими событиями. «Сбой произошел на нашей стороне», — отмечалось в сообщении.

На прошлой неделе Райффайзенбанк сообщал о сложностях с доступом к интернет-банку и мобильному приложению.