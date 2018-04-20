Компания «Платформа ОФД» открыла для предпринимателей интернет-магазин, который действует для покупателей со всей России.

Предприниматели могут приобрести кассовую технику и комплектующие к ним, фискальные накопители разных моделей, услуги ОФД со сроками действия тарифа от 1 месяца до 3 лет, а также в комплекте с фискальным накопителем.

Как говорится в пресс-релизе компании, линейка продуктов и услуг интернет-магазина будет расширяться. Сейчас сервис позволяет также фильтровать кассовую технику по цене, ширине чековой ленты, скорости печати, производителю.

По словам генерального директора компании «Платформа ОФД», с запуском интернет-магазина предприниматели получают комплексное обеспечение их потребности в кассовой технике.