Вечером 19 апреля неизвестный намеревался взорвать банкомат на на ул. Вешняковская в Москве, но после неудачной попытки скрылся. Полиция разыскивает неизвестного.

«Оперативники выяснили, что неизвестный попытался путем подрыва повредить устройство и похитить из него деньги, но потерпел неудачу и скрылся в неизвестном направлении», - цитирует агентство городских новостей «Москва» источника в правоохранительных органах.

Полицейские осмотрели место происшествия и обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого преступника. По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем взрыва.