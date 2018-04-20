Компания BSS , Спонсор VIII Международной конференции «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2018», продемонстрировала актуальные и востребованные банками решения, позволяющие получать преимущества в конкурентной борьбе не только сегодня, но и в будущем. Центральное место в экспозиции и сообщениях спикеров в ходе мероприятия отведено «мобилизации» корпоративных клиентов с помощью BSS Business и автоматизации взаимодействия клиентов с использованием чат-бот ов.

Мобильный сегмент электронных финансов развивается наиболее динамично и потенциал далеко не исчерпан. BSS всегда внимательно относится как к требованиям банков, так и запросам их клиентов.

«В развитии мобильного направления у Компании BSS два основных приоритета – это «Борьба за клик» и «Общение», - отметил в приветственном слове на открытии Международной конференции Кирилл Бортаковский. - «Борьба за клик» определяет, как приложение воспринимается конечным пользователем. Юзабилити и эстетику добавляет минимизация количества касаний экрана смартфона, интуитивно понятный интерфейс, максимальное автозаполнение и автоподстановка данных из внешних систем и ресурсов: справочники, QR-коды, штрихкоды, фотоплатежи. «Общение» подразумевает развитие мобильного приложения в части коммуникации с клиентом: биометрическая (голосовая) идентификация, чат-бот, являющийся фактически интеллектуальным помощником».

В розничном сегменте уже сложился устойчивый тренд на mobile only – существенная доля клиентов используют исключительно мобильные приложения для взаимодействия с банком. В сегменте юридических лиц данный процесс только разворачивается, мобильный канал пока не замещает традиционный десктоп. Однако доля пользователей мобильного банка среди юридических лиц неуклонно растет.

Компания BSS - одна из первооткрывателей на рынке мобильных решений ДБО для бизнеса. Мобильный канал является одним из приоритетных направлений развития продуктов компании. В прошлом году компания выпустила, а в текущем кардинально обновила, приложение BSS Business для смартфонов. В настоящее время BSS Business для смартфонов внедрен в десятках банков, от крупнейших, уровня ТОП-30, до небольших региональных. Безопасность BSS Business для смартфонов подтверждена внешним аудитом компании Group-IB – это единственное тиражируемое промышленное решение на рынке, прошедшее подобную проверку. Развитие продолжается…

«Вместе с тем, банкам все больше приходится играть на поле финтеха и это, очевидно, приводит к трансформации дистанционных каналов обслуживания в каналы общения и коммуникации, – подчеркнул в своем выступлении Станислав Шилов. – Компания BSS наблюдает устойчивый тренд на автоматизацию взаимодействия клиентов с банком с помощью чат-ботов – и реализовала соответствующее решение. Сегодня ряд банков уже внедрил наш информационный чат-бот, обеспечивающий ответы на вопросы клиентов. Сейчас идет работа по наращиванию его возможностей, в том числе и путем реализации платежной функциональности».

О Компании BSS

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.

В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:

Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.

Источник: Компания BSS