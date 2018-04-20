Новый стандарт взаимодействия банка и клиентов в мобильных каналах от лидера рынка ДБО и управления финансами.
Компания BSS, Спонсор VIII Международной конференции «МОБИЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 2018», продемонстрировала актуальные и востребованные банками решения, позволяющие получать преимущества в конкурентной борьбе не только сегодня, но и в будущем. Центральное место в экспозиции и сообщениях спикеров в ходе мероприятия отведено «мобилизации» корпоративных клиентов с помощью BSS Business и автоматизации взаимодействия клиентов с использованием чат-ботов.
Мобильный сегмент электронных финансов развивается наиболее динамично и потенциал далеко не исчерпан. BSS всегда внимательно относится как к требованиям банков, так и запросам их клиентов.
«В развитии мобильного направления у Компании BSS два основных приоритета – это «Борьба за клик» и «Общение», - отметил в приветственном слове на открытии Международной конференции Кирилл Бортаковский. - «Борьба за клик» определяет, как приложение воспринимается конечным пользователем. Юзабилити и эстетику добавляет минимизация количества касаний экрана смартфона, интуитивно понятный интерфейс, максимальное автозаполнение и автоподстановка данных из внешних систем и ресурсов: справочники, QR-коды, штрихкоды, фотоплатежи. «Общение» подразумевает развитие мобильного приложения в части коммуникации с клиентом: биометрическая (голосовая) идентификация, чат-бот, являющийся фактически интеллектуальным помощником».
В розничном сегменте уже сложился устойчивый тренд на mobile only – существенная доля клиентов используют исключительно мобильные приложения для взаимодействия с банком. В сегменте юридических лиц данный процесс только разворачивается, мобильный канал пока не замещает традиционный десктоп. Однако доля пользователей мобильного банка среди юридических лиц неуклонно растет.
Компания BSS - одна из первооткрывателей на рынке мобильных решений ДБО для бизнеса. Мобильный канал является одним из приоритетных направлений развития продуктов компании. В прошлом году компания выпустила, а в текущем кардинально обновила, приложение BSS Business для смартфонов. В настоящее время BSS Business для смартфонов внедрен в десятках банков, от крупнейших, уровня ТОП-30, до небольших региональных. Безопасность BSS Business для смартфонов подтверждена внешним аудитом компании Group-IB – это единственное тиражируемое промышленное решение на рынке, прошедшее подобную проверку. Развитие продолжается…
«Вместе с тем, банкам все больше приходится играть на поле финтеха и это, очевидно, приводит к трансформации дистанционных каналов обслуживания в каналы общения и коммуникации, – подчеркнул в своем выступлении Станислав Шилов. – Компания BSS наблюдает устойчивый тренд на автоматизацию взаимодействия клиентов с банком с помощью чат-ботов – и реализовала соответствующее решение. Сегодня ряд банков уже внедрил наш информационный чат-бот, обеспечивающий ответы на вопросы клиентов. Сейчас идет работа по наращиванию его возможностей, в том числе и путем реализации платежной функциональности».
О Компании BSS
Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.
В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate, CORREQTS Retail, «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)», «FRAUD-Анализ», «Сервер Нотификации», чат-бот, автосекретарь, интеллектуальный коллектор и др.
Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:
- CORREQTS Retail в ТОП-3 эффективных мобильных банков на платформах iOS и Android по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- CORREQTS Retail в ТОП-5 эффективных интернет-банков по версии аналитического агентства Markswebb Rank & Report;
- 3-е место в «ТОП-5: дистрибуция» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-20 ведущих российских разработчиков программного обеспечения по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-25 крупнейших ИТ-разработчиков России по версии CNews Analytics (2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге крупнейших ИТ-компаний в области ИКТ по итогам 2016 года (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- входит в ТОП-30 в рейтинге «Услуги в области информационных технологий» (RAEX («Эксперт РА»), 2017);
- 57-е место в ТОП-100 рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2016» по версии CNews Analytics (2017);
- 12-е место в ТОП-20 крупнейших поставщиков ИТ для банков по версии CNews Analytics (2016);
- абсолютный лидер рынка систем ДБО юридических и физических лиц ТОП-100 банков РФ по итогам исследования CNews Analytics;
- 1-е место по числу внедрений промышленных антифрод-решений в банках ТОП-100 в России по итогам исследования CNews Analytics.
Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.
Источник: Компания BSS
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