Глава Минфина РФ Антон Силуанов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву (есть у РБК ), в котором предупреждает о риске недополучения дивидендов от госкомпаний, а также просит поддержать ведомство в дискуссии о размере этих дивидендов. Подлинность письма подтвердил источник в Минфине, пресс-служба ведомства не ответила на запрос РБК.

«Существуют риски недопоступления дивидендных платежей в 2018 году по сравнению с плановыми показателями в размере до 204 миллиардов рублей, в том числе в связи с тем, что рядом акционерных обществ с государственным участием принимаются решения о выплате дивидендов в размере менее 50% от чистой прибыли, определенной по МСФО», — говорится в письме.

Министр финансов напоминает, что в федеральный бюджет на 2018 год заложены доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим государству, в размере 379,9 млрд рублей. В 2017 году «Газпром» перечислил в бюджет 73 млрд рублей дивидендов, или 20% от прибыли по МСФО и, согласно сообщениям СМИ, планирует сохранить размер выплат на таком же уровне и в текущем году, а ПАО «Россети» выплатило в бюджет 1,15 млрд рублей, или 1,4% чистой прибыли по МСФО, указывает Силуанов.

Компании «Роснефтегаз», «Транснефть» и «Роснефть» в 2017 году выплатили промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, пишет Силуанов, это «приведет к уменьшению дивидендных поступлений в федеральный бюджет от указанных акционерных обществ».

В связи с этим глава Минфина просит Дмитрия Медведева поручить Минэкономразвития и Росимуществу на годовых собраниях акционеров обществ с госучастием исходить из «необходимости направления на выплату дивидендов по итогам 2017 года не менее 50% чистой прибыли, определенной по МСФО». Также Силуанов предлагает поручить этим ведомствам «инициировать по итогам первого полугодия 2018 года внеочередное собрание акционеров «Роснефтегаза», «Транснефти» и «Роснефти» по вопросу выплаты промежуточных дивидендов» в целях мобилизации доходов и обеспечения сбалансированности федерального бюджета.

В ответ на письмо Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, главе Минэкономразвития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 году».