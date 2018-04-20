Минфин не планирует создавать отдельную статью расходов федерального бюджета для помощи подсанкционным компаниям и выделять средства на поддержку напрямую. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

«Мы говорим о поддержке из бюджета, но косвенными методами через закупки продукции. Пока мы не видим необходимости (в отдельной статье расходов в бюджете. — Прим. ред.)», — сказал министр.

Силуанов отметил, что Промсвязьбанк может обеспечить ликвидность подсанкционным компаниям, которые уже запросили около 100 млрд рублей ликвидности.

«Помощь у нас ряд компаний запросили в виде ликвидности, я думаю, что может оказать поддержку Промсязьбанк. Помощь может быть оказана в виде авансового финансирования, предположим, тот же самый утильсбор, который мы перечисляем нашим компаниям, попавшим под санкции, может быть в опережающем порядке, и они могут использовать эти деньги как оборотку», — сказал он, добавив что поддержка также может быть оказана в виде госзакупок.

Силуанов отметил, что компании запросили «немаленькую сумму — порядка 100 млрд рублей» ликвидности. «Мы не собираемся давать деньги в капитал. В первую очередь эта помощь должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают», — добавил министр.