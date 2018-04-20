Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Промсвязьбанк может обеспечить ликвидность подсанкционным компаниям, которые уже запросили около 100 млрд рублей ликвидности.
Минфин не планирует создавать отдельную статью расходов федерального бюджета для помощи подсанкционным компаниям и выделять средства на поддержку напрямую. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах Весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).
«Мы говорим о поддержке из бюджета, но косвенными методами через закупки продукции. Пока мы не видим необходимости (в отдельной статье расходов в бюджете. — Прим. ред.)», — сказал министр.
Силуанов отметил, что Промсвязьбанк может обеспечить ликвидность подсанкционным компаниям, которые уже запросили около 100 млрд рублей ликвидности.
«Помощь у нас ряд компаний запросили в виде ликвидности, я думаю, что может оказать поддержку Промсязьбанк. Помощь может быть оказана в виде авансового финансирования, предположим, тот же самый утильсбор, который мы перечисляем нашим компаниям, попавшим под санкции, может быть в опережающем порядке, и они могут использовать эти деньги как оборотку», — сказал он, добавив что поддержка также может быть оказана в виде госзакупок.
Силуанов отметил, что компании запросили «немаленькую сумму — порядка 100 млрд рублей» ликвидности. «Мы не собираемся давать деньги в капитал. В первую очередь эта помощь должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают», — добавил министр.
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