Министерство финансов России в среду, 18 апреля, совершило операции по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке на сумму 17,8 млрд рублей в эквиваленте, свидетельствуют данные ЦБ.



Ведомство 17 апреля возобновило закупку валюты после обвала на рынке. До этого валюта покупалась 6 апреля, объем покупки составил 11,6 млрд рублей.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что регулятор возобновит покупки валюты для Минфина , когда российский рынок станет стабильнее.

Ранее сообщалось, что министерство намерено в период с 6 апреля по 8 мая 2018 года закупить валюту на сумму 240,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 11,5 млрд рублей в эквиваленте.