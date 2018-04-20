Сотрудники загранаппарата Минэкономразвития должны будут все полученные ими при исполнении служебных обязанностей презенты отправлять дипломатической почтой в центральный аппарат ведомства в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Департамент управления делами МЭР в течение трех месяцев после поступления подарка будет проводить его оценку. Если презент дороже 3 тыс. рублей, он будет продан или передан благотворительной организации. Отдельным решением министра подарок может быть сохранен для нужд министерства. Если же презент будет решено продавать, его сможет выкупить и сам сотрудник, получивший его в дар. Все вырученные от продажи деньги направят в федеральный бюджет, подчеркивается в документе. Если стоимость подарка окажется меньше 3 тыс. рублей, получатель сможет забрать его себе.



Правила для сотрудников загранаппарата устанавливаются точно такие же, как и те, что действуют сейчас для федеральных госслужащих внутри страны, пояснил газете источник в Минэкономразвития. Соответствующее постановление правительства было принято в 2014 году. Но получение подарков сотрудниками торгпредств и постпредств при международных организациях никак не регулируется. Это означает, что они могут получать презенты любой стоимости и оставлять их себе, пояснил сотрудник МЭР. На вопрос о том, какова численность загранаппарата министерства, в ведомстве не ответили.

При этом министр экономического развития полностью лишается права получать подарки независимо от их стоимости, следует из проекта приказа. Исключение для него составляют канцелярские принадлежности, которые раздают на официальных мероприятиях. Право на получение блокнотов и ручек имеют и все остальные служащие министерства и загранаппарата. Также они могут принять в дар цветы или подарки, которые им вручаются в качестве поощрения или награды.

Сейчас получение презентов чиновниками торгпредств за рубежом и постоянных представительств при международных организациях никак не регулируется. Фактически они могут получать подарки любой стоимости и оставлять их себе.

