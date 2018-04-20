Инвесторы микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги» массово жалуются на задержки с получением выплат, пишет «Коммерсант».



Компания привлекает средства населения (от 1,5 млн рублей) и юридических лиц. По информации компании, максимальная доходность по инвестициям в рублях составляет 23% годовых, в валюте — 10%. Согласно сообщениям инвесторов, в последнее время компания не возвращает средства в положенный срок.

В «Домашних деньгах» не отрицают факт невыплаты средств инвесторам, но обещают решить проблемы.

«Действительно, присутствуют случаи задержек выплат, но с каждым инвестором ведутся индивидуальные переговоры, и практически во всех случаях достигаются договоренности о графиках погашения, — пояснили в компании. — Причиной такой ситуации является необходимость компании аккумулировать достаточно большую сумму денег для прохождения оферты».

Помимо привлечения средств от компаний и физлиц МФК «Домашние деньги» размещает биржевые облигации. По одному из выпусков таких облигаций на сумму 1,25 млрд рублей на 24 апреля назначена оферта. Потенциально предъявить к оферте держатели могут 100% выпуска. Купон по этому выпуску бумаг составляет 18% годовых. По данным Rusbonds на 19 апреля, бумаги торговались по цене 68,8% от номинала.

При этом в рамках оферты предъявить облигации к погашению держатели могут по номиналу.

Проблемы с платежами инвесторам у компании возникли не впервые, однако до сих пор «Домашним деньгам» удавалось договориться с инвесторами. В настоящее время Арбитражный суд Москвы рассматривает девять исков (не считая переподанных одними и теми же лицами) к «Домашним деньгам» на общую сумму 353 млн рублей. Примечательно, что по искам кредиторов, поданным к «Домашним деньгам» в 2017 году, почти все долги были погашены до вынесения решения суда.



В «Домашних деньгах» рассчитывают, что и на этот раз смогут расплатиться с инвесторами. Однако, по мнению экспертов, сейчас перед «Домашними деньгами» стоит очень непростая задача. Тем не менее они уверены, что «Домашние деньги» в случае необходимости поддержат другие крупные МФО, поскольку дефолт компании больно ударит по всему рынку.