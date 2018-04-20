Правительство РФ пока не обсуждает досрочную отмену так называемых надзорных каникул для бизнеса в свете трагедии в торговом центре в Кемерове. Об этом сообщил ТАСС замминистра экономического развития РФ Олег Фомичев.



«Пока не обсуждается (отмена надзорных каникул). Президент же сказал, что здесь это ни при чем. Проблем гораздо больше в других сферах», — передает ТАСС его слова.

Согласно реестру субъектов МСП, ТЦ «Зимняя вишня Кемерово», в котором произошел пожар, относится к малому бизнесу.

Надзорные каникулы для малого бизнеса введены с 2016 года и предусматривают приостановку плановых проверок (речь идет только о неналоговых проверках). Согласно установленному режиму, проверять субъекты малого бизнеса МЧС или Роспотребнадзор могут только с санкции прокуратуры, по жалобе или обладая доказательством нарушений. Действие надзорных каникул завершится 31 декабря 2018 года.