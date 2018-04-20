Майнинг криптовалюты может увеличить вероятность аварии на энергетических сетях и создает риск пожаров, говорится в документе центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия». Использование энергозатратных мощностей компьютера ведет к повышению нагрузки на электрические сети, которые на нее не рассчитаны, что создает риск возникновения пожаров.

«Возрастает вероятность аварий на энергетических сетях в связи с увеличением нагрузки на них при майнинге (способ получения) криптовалют», — цитирует РИА Новости документ.