Предзаказ на 5 000 карт NEXT с дизайном от модного художника Покраса Лампаса был выкуплен всего за одну неделю.



Презентация продукта в новом дизайне состоялась 12 апреля на пресс-конференции Alfa Future People 2018 руководством банка и Покрасом Лампасом. Там же был представлен сам холст, который художник писал специально для совместного проекта с Альфа-Банком, и который лег в основу уникального дизайна молодежной карты NEXT.



Встретиться лично с художником держатели карты смогут на фестивале электронной музыки и технологий AFP 2018, куда Лампас Покрас приедет в качестве амбассадора официальной карты фестиваля.



«Для нас очень важно быть частью молодежной культуры. И наша команда, которая занимается развитием этого направления, очень хорошо чувствует потребности молодой аудитории, их желание быть уникальными и при этом быть в тренде», - говорит руководитель Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.



В ноябре 2017 года, Альфа-Банк также запустил лимитированную серию карт Versus, которая закончилась за одну ночь.



Покрас Лампас вдохновляется советским авангардом, экспериментами Родченко, движением линии на плоскости. В каллиграфии — поиском форм будущего, смешением культур, современной кириллицей. Весь текст на холсте базируется на фразе «Создавая новое, мы меняем визуальную культуру». Эти слова - часть его Манифеста.



Подробнее о проекте можно узнать из ролика:



