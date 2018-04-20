Крупнейшая южнокорейская криптобиржа Bithumb планирует выпустить собственный токен bithumb coin.

Вероятно, токены будут выпущены в Сингапуре, так как в Южной Корее действует запрет на проведение первичных предложений монет (ICO). При этом ICO bithumb coin может быть ориентировано в основном на крупных институциональных инвесторов.

«Мы знаем, что работа над созданием Bithumb coin ведется местным филиалом, приобретенным дочерним подразделением биржи», — цитирует ForkLog одного из представителей ведущей южнокорейской торговой площадки.