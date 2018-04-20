Согласно результатам исследования международной компании Worldcore, которая специализируется на платежных операциях, 53% респондентов совершали покупку криптовалюты хоть раз в течение последних 12 месяцев. При этом порядка 89% респондентов хорошо знают, что такое криптовалюта.

Больше всего покупателей криптовалюты проживает в Японии - 36%, 25% оказались гражданами США, 18% - Южной Кореи, 8% - жителями Евросоюза, 6% - жителями Китая, 3% - Латинской Америки, 2% - Канады и по 1% пришлось на Россию и СНГ, говорится в сообщении Worldcore.

Среди тех, кто купил криптовалюту, 21% сделали это с помощью кредитной карты, а 36% с помощью дебетовой. Иными формами платежей воспользовались 43%.

По словам CEO компании Worldcore Алексея Насонова, изначально исследование проводилось среди подкованных в сфере финансовых услуг клиентов.

«Среди наших клиентов люди разных специальностей и возрастов, но исследование проводилось среди очень активной аудитории в плане транзакций. Поскольку одна из самых востребованных у нас услуг – это массовые платежи по всему миру, а также использование криптовалютных кошельков», - пояснил он.