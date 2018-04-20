Программа финансовой помощи Греции не будет продлена на два месяца после завершения в августе 2018 года. Об этом заявил глава Еврогруппы Марио Сентено в преддверии пятничного заседания представителей еврозоны и МВФ в Вашингтоне, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Он высказался против какой-либо политической дискуссии по продлению программы спасения Греции, отметив, что греческие власти сконцентрированы на окончательном выходе из программы к августу.

В настоящее время обсуждается только постпрограммный надзор за Грецией, как это было в Португалии, Испании и Ирландии после завершения аналогичных процедур.

Накануне комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московиси также заявил, что ЕС не планирует продлевать программу финансирования Греции. «Об этом не может быть и речи. Наша общая цель — завершить эту совместную программу вовремя, — сказал Московиси AFP. — Окончание греческой программы будет означать, что кризис позади».

На встрече в Вашингтоне представители еврозоны, среди которых ЕЦБ, Европейский механизм стабильности и министры финансов Германии, Франции, Италии и Испании, и МВФ намерены обсудить варианты снижения греческой задолженности, что является одним из условий успешного завершения программы помощи от кредиторов.

20 августа 2018 года Греция должна завершить третью программу финансовой помощи от кредиторов в размере 86 млрд евро. Программа стартовала в 2015 году. С 2010 года Греция получила кредитование на общую сумму более 300 млрд евро.