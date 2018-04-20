АО КБ «ФорБанк» и АО «МСП Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

ФорБанк будет привлекать клиентов на обслуживание по кредитным продуктам МСП Банка, в том числе в рамках государственных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, говорится в сообщении ФорБанка.

Таким образом, предприниматели смогут получить финансирование на реализацию инвестиционных проектов, пополнение оборотного капитала, а также покрытие расходов, связанных с исполнением госконтракта и приобретение и модернизацию основных средств.