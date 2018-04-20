Показатель увеличился с 9 трлн 636,1 млрд рублей на 6 апреля до 9 трлн 841,9 млрд на 13 апреля.
Денежная база РФ в узком определении на 13 апреля достигла 9 трлн 841,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в обновленной в пятницу, 20 апреля, сводке Банка России.
По состоянию на 6 апреля показатель равнялся 9 трлн 636,1 млрд рублей. Таким образом, за неделю он вырос на 205,8 млрд рублей.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные значения показателя приводятся на конец отчетных дат.
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