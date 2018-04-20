Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у банка «Логос» (регистрационный номер 3233, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.



В деятельности «Логоса» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним.

«В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности «Логоса» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов — физических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.



ЦБ неоднократно применял в отношении «Логоса» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

«Логос» — участник системы страхования вкладов .