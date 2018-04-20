Объем денежных переводов, отправленных физическими лицами из России за границу через платежные системы, уменьшился в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, а объем таких поступлений физлицам в РФ из-за рубежа, напротив, вырос. Об этом свидетельствуют данные обновленной в пятницу сводки ЦБ «Трансграничные переводы, осуществленные через платежные системы в 2018 году» .

Так, в феврале 2018 года из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 553 млн долларов в эквиваленте против 571 млн в январе. Отрицательную динамику определило сокращение объема переводов в страны дальнего зарубежья со 171 млн до 121 млн долларов, в то время как объем переводов в страны СНГ вырос с 401 млн до 432 млн долларов.

В Россию из-за границы физлицам за отчетный месяц поступило переводов на 203 млн долларов против 186 млн долларов в январе. Объем переводов из СНГ вырос со 113 млн до 130 млн долларов, а объем поступлений из стран дальнего зарубежья оказался на уровне января: 73 млн.

Отрицательное сальдо трансграничных переводов, то есть превышение сумм денежных переводов из РФ над суммами переводов в Россию, составило в феврале 349 млн долларов.

В годовом выражении объем переводов через платежные системы вырос: так, в феврале 2017 года объем переводов из РФ равнялся 514 млн долларов, в Россию — 189 млн.

Как следует из материалов Центробанка, статистика 2018 года учитывает переводы через системы Blizko, Contact, Western Union, «Золотая корона», UNIStream, «Лидер», а также через Почту России. Годом ранее в январе еще учитывались переводы через Anelik и InterExpress. Напомним, платежная система InterExpress официально была исключена из реестра ЦБ в середине мая 2017 года из-за отзыва лицензии у ее оператора (Интеркоопбанка), а в августе из реестра выбыла платежная система Anelik по той же причине (ее оператором выступал банк «Анелик Ру»).



Отметим также, что с 13 апреля этого года система денежных переводов «Лидер» выведена с рынка из-за отзыва лицензии у ее оператора — небанковской кредитной организации «Лидер».