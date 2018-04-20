Банк России утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка АВБ (регистрационный номер 23), сообщает пресс-служба регулятора.

«Предусмотрено выделение финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка в размере 350 миллионов рублей», — отмечается в документе.

Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций Банка АВБ.

Ранее ЦБ утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации. Функции временной администрации по управлению финучреждением с 5 апреля были возложены на УК Фонда консолидации банковского сектора.



В июле 2015 года ЦБ и АСВ официально объявили о санации Банка АВБ при участии Промсвязьбанка.