По данным опроса, проведенного компанией D-CYFOR, почти две трети британцев не готовы поддержать выпуск криптовалюты Банком Англии, но выступают за государственное регулирование цифровых активов.

Так, 93% британцев знают, что такое биткоин. За полгода этот показатель вырос на 13%. Но 60% опрошенных заявили, что не одобрят решение Банка Англии в выпуске собственной криптовалюты.

Жители Великобритании осторожны в отношении криптовалют и в большинстве своем пессимистично относятся к их будущему - больше 60% респондентов ожидают снижения или даже краха курса биткоина уже в ближайшие полгода, сообщает Coinlife .

При этом около трети респондентов заявили, что будут более охотно инвестировать в виртуальные монеты, если британское правительство начнет регулировать криптовалютный сектор.