На 09.00 по мск по данным СoinМarketСap, за 24 часа курс биткоина поднялся еще на 1,27% и составил 8,288 тыс. долларов при рыночной капитализации 140,8 млрд долларов.

Вторая криптовалюта ethereum за сутки подорожала на 6,41 %. Ее курс составляет 566,2 доллара. Капитализация ethereum - 56,02 млрд долларов.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации (32,8 млрд долларов), вырос в цене на 15,85% за 24 часа. Курс криптовалюты - 0,84 доллара.

Курс bitcoin cash повысился за прошедшие сутки на 9,53% до 968,6 доллара. Теперь его капитализация - 16,5 млрд долларов.

Litecoin подорожал на 3,52% за сутки и его курс на данный момент - 145,3 доллара. Капитализация litecoin - 8,1 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 361,5 млрд долларов.