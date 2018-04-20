Банк «Возрождение» реализовал сделку по предоставлению международных гарантий на сумму 5 млн долларов для компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг» (ГК «ЭкоНива») – крупнейшего дилера корпорации John Deere.

«ЭкоНива» видит свою задачу в продвижении на российский рынок современной сельхозтехники и передовых агротехнологий, позволяющих максимально эффективно заниматься сельским хозяйством, развивать отечественную аграрную отрасль. Реализованная сделка поможет «ЭкоНиве» усилить международное направление бизнеса, а Банку тиражировать накопленный опыт для других клиентов.

«Внешнеторговые операции – приоритетное направление, которому в банке «Возрождение» уделяется большое внимание. На сегодняшний день мы располагаем полной линейкой инструментов для предприятий, осуществляющих внешне-экономическую деятельность, тесно сотрудничая как с международными банками, так и участвуя в программе поддержке экспорта. С компанией «ЭкоНива» нас связывают порядка 10 лет сотрудничества, а реализованная сделка – это еще один важный шаг в отношениях двух организаций и подтверждение высоких компетенций Банка в международном направлении деятельности», – сообщил заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Евгений Павлов.