Банк «Санкт-Петербург» обсуждает возможность выкупа своих акций с рынка. Произвести buy-back банк намерен из-за того, что стоимость его бумаг упала вместе с рынком, но восстановление происходит медленно, пишет «Коммерсант».



«Это лучший сценарий послать рынку сигнал о том, что акции недооценены и мы с этой оценкой не согласны»,— пояснил зампред правления банка Константин Баландин решение банка.

Объем выкупа еще не определен, но может составить свыше 600 млн рублей. Сейчас free float акций банка — около 35%, поэтому в банке считают, что могут «купить за 35 копеек то, что стоит 1 рубль».

Банк «Санкт-Петербург» является прибыльным. Согласно отчетности по МСФО, в 2017 году он получил прибыль в размере 7,5 млрд рублей. За I квартал 2018-го банк получил 1,1 млрд рублей по РСБУ. При этом акции банка в январе 2017 года торговались на уровне около 75 рублей за бумагу, в конце года — на уровне 55 рублей. После ввода американских санкций 6 апреля бумаги банка обвалились с 54 до 45,5 рубля, но к среде вернулись к уровню 50 рублей. После объявления о планах провести buy-back стоимость акций выросла до 53 рублей, но чуть позже отскочила до уровня 51,5 рубля.



Эксперты согласны с тем, что акции «Санкт-Петербурга» недооценены, и это основная причина, по которой инициируется обратный выкуп.

Процедура buy back вполне логична при наличии свободных денежных средств, так как повлияет на доверие инвесторов и позволит немного сэкономить с точки зрения дивидендов, отметил заместитель директора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин.

В целом решение об обратном выкупе соотносится с принятой банком стратегией развития до 2020 года, где основными целями поставлены как раз достижение устойчивой рентабельности собственного капитала и увеличение рыночной стоимости банка в три раза, отмечают аналитики.