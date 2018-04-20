Выплаты клиентам «Логоса» и Русского Торгового Банка, у которых решением ЦБ в пятницу были отозваны лицензии, начнутся не позднее 4 мая 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов .

До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте в Интернете официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 26 апреля.