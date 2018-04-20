Банк России с 20 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 60,8583 рубля, что ниже предыдущего дня на 69,56 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на отметке 75,4034 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 68,34 копейки.

«В пятницу, 20 апреля, в Азии доллар США торгуется в плюсе к своим конкурентам. Это указывает на то, что мы сегодня по нему можем увидеть ралли против российской валюты. Как только курс доллара проскочит до 61,32 рубля, его рост ускорится уже на фоне технических факторов. В паре евро/рубль ситуация неоднозначная. Здесь покупателям для развития восходящего движения нужно преодолеть отметку 75,77 рубля. Также может сработать психологический фактор – нежелание участников рынка оставлять длинные позиции по рублю на выходные», - прогнозирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам, что будет вызвано коррекцией в ценах на нефть. В результате «быки» в начале сессии в паре USD/RUB попытаются пробить сопротивление, расположенной на отметке 61 рубль, и закрепиться над ним. Однако в дальнейшем продажи могут возобладать. Текущие уровни на рынке энергоносителей сами по себе являются поводом к укреплению российской валюты. Плюс к этому на следующей неделе предстоит пик налоговых выплат, в результате чего предложение валюты со стороны экспортеров будет повышенным, что окажет давление доллар. В результате к концу торгов американская валюта может полностью скомпенсировать утренний рост и уйти на отрицательную территорию», - сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

В краткосрочной перспективе российская валюта скорее ослабнет, нежели подрастет, рассуждает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.

«Нефть, которая под конец дня сползла на отрицательную территорию, похоже, утратила импульс и вполне может привлечь фиксацию прибыли перед выходными, если, конечно, на сегодняшней встрече представители ОПЕК+ не скажут ничего сенсационного и не запустят новое нефтяное ралли, что вряд ли. Во-вторых, доллар, который оживился накануне вечером, с утра продолжает довлеть над основными валютами. В этих условиях пара доллар/рубль вполне может вернуться выше уровня 61 рубль и закрепиться над ним», - поясняет эксперт.