Альфа-Банк опровергает появившуюся ранее информацию о массовом сбое в работе банкоматов в Екатеринбурге из-за блокировки Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Работа всех ИТ-систем банка во вторник проходила в штатном режиме. Единичные кратковременные сбои наблюдались в работе лишь нескольких отдельных банкоматов, которые произошли на стороне регионального партнера — оператора связи», — прокомментировали в пресс-службе банка.

Ранее информацию о сбоях в работе на российском рынке опровергли Mastercard, Gett и Сбербанк.

«Mastercard знает о слухах, которые распространяются в России в отношении функционирования платежных систем. Мы заверяем, что не существует каких-либо обстоятельств, негативно влияющих на работу сети Mastercard в России. Мы продолжаем работать как значимый оператор платежной системы на российском рынке», — приводит ТАСС слова топ-менеджера.

«Сервис Gett и для пользователей, и для водителей работает без перебоев: пользователи могут заказать такси, а водители принять заказ и закрыть поездку по ее завершению. Оплата и все расчеты проходят в штатном режиме», — сказала представитель компании.

