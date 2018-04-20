Финансовая система России стабильна и не пострадает от введенных санкций в долгосрочной перспективе, заявил на пленарной сессии Ялтинского международного экономического форума председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Надо отметить, что санкции влияют (на финансовую систему России). Они создают нам неприятности, трудности, в том числе, скажем, с получением внешнего финансирования. Последние санкции повлияли на курс национальной валюты. Но они влияют временно. Так же было в 2014 году. Тогда, кстати, влияние было намного большим», — передает RNS слова Аксакова.

«Мы адаптировались к этим санкциям, научились управлять этими проблемами. Финансовая система работает стабильно. И я вас заверяю, что никакие решения наших западных, как говорят, «партнеров» не повлияют на стабильность финансовой системы», — отметил он.

По его словам, эта стабильность создает прочные основы для обеспечения хорошего экономического роста.

