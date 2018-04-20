«АК БАРС» Банк выступил официальным партнером международной конференции Cbonds Emerging Markets Bond Conference, которая завершилась сегодня в Лондоне.

В рамках мероприятия участники обсудили вопросы, посвященные макроэкономике, основные тренды долгового рынка развивающихся стран и российских облигаций в свете Западных санкций. Банк стал участником традиционной площадки коммуникаций с российскими и международными инвесторами.

Cbonds Emerging Markets Bond Conference - ежегодное мероприятие, в этом году в конференции приняли участие около 170 человек - известные аналитики, представители банков, портфельные управляющие, эмитенты, руководители DCM-команд и др.

С подробной информацией о событии можно ознакомиться здесь .